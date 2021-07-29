Vatandaşların döviz mevduatı 1,8 milyar dolar arttı
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatları 16 Temmuz haftasında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık artışla 230 milyar dolara tırmandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 228 milyar 232 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Temmuz ile sona eren haftada 229 milyar 999 milyon dolara geldi.
Döviz hesaplarında yaşanan yükselişin 911 milyon doları bireysel hesaplarda; 85 milyon doları ise tüzel kişi hesaplarında gerçekleşti.