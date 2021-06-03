Vatandaşların döviz mevduatı 354 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 353,7 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 227 milyar 685 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Mayıs ile sona eren haftada 228 milyar 39 milyon dolara geldi. Döviz mevduatlarındaki değişim parite etkisinden arındırıldığında ise 109 milyon dolar artış yönünde oldu.