Vatandaşların döviz mevduatları iki haftada 9 milyar dolar arttı

07 Ağustos 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta vatandaşlar döviz hesaplarına 4 milyar 360 milyon dolarlık alım yaptı. Bir önceki hafta gerçekleştirilen 4 milyar 592 milyon dolarlık artışla birlikte değerlendirildiğinde iki haftalık toplam artış 8 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son artışlarla birlikte vatandaşların döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı.

2019 sonuna göre döviz mevduatlarında artış yüzde 10

Bu rakam geçtiğimiz yılın son 193 milyar 644 milyon dolar düzeyindeydi. Böylece vatandaşların döviz mevduatları geçtiğimiz yılın sonuna göre yaklaşık 10 artış kaydetmiş oldu.

Artışın neredeyse tamamı bireysel hesaplardan kaynaklandı



213 milyar dolara yaklaşan döviz mevduatlarının 131 milyar 253 milyon doları bireysel hesaplarda tutulurken tüzel hesaplardaki döviz tuarı ise 81 milyar 667 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre artışlara bakıldığında bireysel hesaplardaki döviz artışı toplam artışın neredeyse tamamını oluşturuyor. 4,36 milyar dolarlık artışın 4,2 milyar doları bireysel müşteriler hesaplar tarafından alınmışken 160 milyon dolarlık kısmını tüzel hesaplar gerçekleştirdi.





Altın hesapları 2,1 milyar dolar arttı



Döviz türlerine göre bakıldığında ise kıymetli maden hesaplarındaki 2,1 milyar dolarlık artış yaşanması dikkat çekiyor. Kıymetli maden hesapların dolar cinsinden karşılığı bu artışla birlikte 28 milar 208 milyon doları buldu. ABD Doları hesaplarının büyüklüğü ise 1 milyar 621 milyon dolarlık artışla 118 milyar 463 milyon dolara; euro hesapların ABD Doları cinsindne karşılığı ise 599 milyon dolarlık artışla 62 milyar 292 milyon dolara ulaştı.