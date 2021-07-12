VBT Yazılım ilk gününde tavan yaptı
VBT Yazılım payları, Borsa İstanbul'daki ilk açılış seansında tavandan işlem görmeye başladı.
Yatırımcıların 5-6 Temmuz tarihlerindeki halka arzına yoğun ilgi gösterdiği VBT Yazılım, VBTYZ koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 12,48 baz fiyattan Borsa İstanbul yolculuğuna başlayan VBT Yazılım payları ilk dakikadan itibaren tavan yaptı ve yüzde 13,72 TL'ye yükseldi.
VBT Yazılım A.Ş.'nin (Şirket) 8.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış, Şirketin sermayesini temsil eden 26.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştı.