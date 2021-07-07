VBT Yazılım'ın halka arz büyüklüğü 99,8 milyon TL oldu

VBT Yazılım’ın 5-6 Temmuz’da gerçekleştirilen halka arzında, halka arz büyüklüğü 99,8 milyon lira oldu

VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin organik ve inorganik büyümesinde kullanılacağını vurguladı.

Başaran, “Halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmını öncelikle yazılım sektöründe yer alan bir veya birkaç firmanın satın alınması veya ortak olunmasında kullanacağız. Diğer kısmıyla da Ar-Ge faaliyetlerimizin iyileştirilmesi için yeni bir Ar-Ge merkezi kurmayı ve İstanbul, Ankara, Adana, Londra’da bulunan ofislerimize ek olarak yurtiçinde ve yurtdışında yeni ofisler açmayı planlıyoruz. Yurtiçinde üniversitelerin bulunduğu büyük şehirler başta olmak üzere ve yurtdışında ise özellikle Avrupa, ABD ve Ortadoğu’ da olmak üzere ofis açmak için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.