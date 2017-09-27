'Vergi artışı' bankalara satış getirdi

27 Eylül 2017

Hisse senedi piyasasında kayıplar, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çeşitli vergilerde artış yapılacağını açıklamasının ardından kayıplarını artırarak yüzde 2'yi aştı, bankacılık hisselerinde kayıplar yüzde 4'ü aştı.

Bakan Ağbal, kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk ettiklerini açıkladı.

Vergi artışı olumsuz algılandı

Tek fiyattan işlem seansına yüzde 1.1 ekside 102,741 puanla giren BIST-100 endeksi, Ağbal'ın açıklamalarıyla birlikte kayıplarını kademeli olarak artırarak 101,447 puana kadar

geriledi.

Gün içerisinde 3.5857 seviyesini gören dolar/TL, bu seviyelerde kalmakta zorlandı. Bir ara 3.56 seviyelerine doğru çekilen kur, yeniden 3.57'nin üzerinde.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Bütçedeki kötüleşmenin faizler üzerindeki negatif etkisini gören hükümet bugün itibariyle yeni bir modele geçtiğini ve bunun da maliye politikası ile yapılacağını gösterdi. Bu açıklanan vergiler kesinlikle beklentiler dahilinde değildi. Bu yeni maliye politikası üzerinden sürdürülecek büyüme modelini hisse senedi negatif görürken, faizlere ise uzun vadede yukarı bir etki yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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