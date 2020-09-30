Vergiler indi, dolar düşüşe geçti

30 Eylül 2020

Dün oldukça hareketli bir gün geçiren döviz piyasaları bugüne de hızlı başladı. Sabah saatlerinde 7,83 seviyelerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda normalleşme adımlarına bir yenisinin daha eklenmesi sonrası düşüşe geçti. Dolar/TL, 7,83 düzeyinden 7,74'e euro/TL ise 9,20'den 9,10'a kadar geriledi.

Bu sabah hangi kararlar alındı ve ne anlama geliyor?



Vatandaşın dövize ilgisini azaltmak amacıyla döviz ve altın alımlarında geçtiğimiz mayıs ayında uygulanmaya başlanan yüzde 1'lik BSMV oranı yeniden eski düzeyi olan binde 2'ye düşürüldü. Bu adıma ek olarak TL mevduatlardan alınan stopajların indirilmesiyle de vatandaşların dövizden TL'ye geçmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

ABD'de seçim münazarası piyasaları tedirgin ediyor

Küresel piyasalarda ABD seçimleri öncesinde başkan adayları arasında sert geçen münazaranın tedirginliği yatırımcıları temkin olmaya sevk ediyor. Asya borsalarında karışık bir tablo karşımıza çıkarken ABD vadelileri ise yüzde 1'in üzerinde ekside seyrediyor.

ABD borsa senedi vadeli kontratları ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe

Biden'ın birbirlerine kesin üstünlük sağlayamadığı münazaranın ardından geriledi. Seçim

sonuçlarına hakkında herhangi bir ipucu vermeyen münazaranın ardından dolar da destek buldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselirken bu artışta Hong Kong borsalarındaki yüzde 1.2 prim öncü rolü oynadı. Japonya yüzde 1,5 Avustralya yüzde 2'ye yakın geriledi. Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 0,4 civarı ekside.



Çin'de imalat sektörü ihracatın artmasıyla Eylül ayında büyüme hızını artırdı ve ekonominin

koronavirüs salgınından toparlanma yolunda emin adımlar attığına işaret etti. Çin'de resmi

imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) 51.5'e yükseldi. Ağustos'ta PMI 51.0 olurken

verinin 50'nin üzerinde olması büyüme yaşandığı anlamına geliyor.

Günün Ajandası



10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

Altın fiyatları haftanın zirvesinden döndü

Altın fiyatları başkanlık münazarasının ardından doların yukarı yönlü hareketiyle birlikte

geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.899 dolar ile haftanın zirvesini gördükten

sonra 1.889 dolara seviyesine geriledi.

Brent petrol 40 dolara düştü

Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle kayıplarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,2 değer kaybederek 40,55 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek 38,96 dolara düştü.

Döviz ve altın alımındaki %1'lik vergi düşürüldü

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü