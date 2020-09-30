Vergiler indi, dolar düşüşe geçti
Küresel piyasalar, Trump-Biden münazarasının tedirginliği yaşanırken yurt içinde bugünkü resmi gazetede yer alan vergi düzenlemeleriyle atılan normalleşme adımları sonrası dolar ve euro zirveden sert bir şekilde düşüşe geçti.
Dün oldukça hareketli bir gün geçiren döviz piyasaları bugüne de hızlı başladı. Sabah saatlerinde 7,83 seviyelerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda normalleşme adımlarına bir yenisinin daha eklenmesi sonrası düşüşe geçti. Dolar/TL, 7,83 düzeyinden 7,74'e euro/TL ise 9,20'den 9,10'a kadar geriledi.
Bu sabah hangi kararlar alındı ve ne anlama geliyor?
Vatandaşın dövize ilgisini azaltmak amacıyla döviz ve altın alımlarında geçtiğimiz mayıs ayında uygulanmaya başlanan yüzde 1'lik BSMV oranı yeniden eski düzeyi olan binde 2'ye düşürüldü. Bu adıma ek olarak TL mevduatlardan alınan stopajların indirilmesiyle de vatandaşların dövizden TL'ye geçmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.
ABD'de seçim münazarası piyasaları tedirgin ediyor
Küresel piyasalarda ABD seçimleri öncesinde başkan adayları arasında sert geçen münazaranın tedirginliği yatırımcıları temkin olmaya sevk ediyor. Asya borsalarında karışık bir tablo karşımıza çıkarken ABD vadelileri ise yüzde 1'in üzerinde ekside seyrediyor.
ABD borsa senedi vadeli kontratları ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe
Biden'ın birbirlerine kesin üstünlük sağlayamadığı münazaranın ardından geriledi. Seçim
sonuçlarına hakkında herhangi bir ipucu vermeyen münazaranın ardından dolar da destek buldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselirken bu artışta Hong Kong borsalarındaki yüzde 1.2 prim öncü rolü oynadı. Japonya yüzde 1,5 Avustralya yüzde 2'ye yakın geriledi. Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 0,4 civarı ekside.
Çin'de imalat sektörü ihracatın artmasıyla Eylül ayında büyüme hızını artırdı ve ekonominin
koronavirüs salgınından toparlanma yolunda emin adımlar attığına işaret etti. Çin'de resmi
imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) 51.5'e yükseldi. Ağustos'ta PMI 51.0 olurken
verinin 50'nin üzerinde olması büyüme yaşandığı anlamına geliyor.
Günün Ajandası
10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi
10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı
15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla
17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları
Altın fiyatları haftanın zirvesinden döndü
Altın fiyatları başkanlık münazarasının ardından doların yukarı yönlü hareketiyle birlikte
geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.899 dolar ile haftanın zirvesini gördükten
sonra 1.889 dolara seviyesine geriledi.
Brent petrol 40 dolara düştü
Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle kayıplarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,2 değer kaybederek 40,55 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek 38,96 dolara düştü.
Döviz ve altın alımındaki %1'lik vergi düşürüldü
Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü