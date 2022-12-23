Veriler Fed endişelerini canlı tutuyor

Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri Cuma günü düşerek, güçlü ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in daha uzun süre şahin olması gerekebileceği yönündeki görüşleri güçlendirmesinin ardından hafta sonu tatiline cansız bir şekilde giriyor. Ancak gelişen ülke piyasaların yıldızı parlayanı randdı. Güney Afrika randı büyük haftalık kazançlar elde etti.

Güçlü veriler Fed endişelerini canlandırdı

MSCI'ın Gelişen piyasalar (EM) hisse senetleri endeksi , ABD haftalık işsizlik başvuruları verilerinin sıkı bir işgücü piyasasına işaret etmesi ve ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte tahmin edilenden daha hızlı toparlanmasının ardından küresel risk alımının azalmasıyla %1'in üzerinde düşerek ikinci haftalık düşüşüne yöneldi.

Bu veriler, geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini 50 baz puan artırarak 2007 sonundan bu yana en yüksek seviye olan % 4,25-% 4,50 aralığına çıkaran Fed'e odaklanılmasını sağladı.

2022 küresel piyasaları sarstı

Finansal piyasalarda bu yıl yaşanan hareketlerin çoğunda büyük ekonomilerin şahin merkez bankası politikaları etkili oldu ve daha sıkı parasal döngülerin daha uzun süre devam edeceği endişesiyle gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere birçok riskli varlığa zarar verdi. MSCI'nın gelişmekte olan ülke hisse senetleri endeksi bu yıl %22,5 düşüş gösterdi.

OANDA'da kıdemli piyasa analisti olan Edward Moya, "Küresel koordineli merkez bankası sıkılaştırması, büyük ekonomiler için ekonomik okumaların çoğunu henüz tam olarak etkilemedi ve bu da yatırımcıları kazançların düşürülmesi ve kredi riskleri konusunda endişelendirmeli" dedi.

14 trilyon dolar buhar oldu

Küresel hisse senetleri 14 trilyon dolar değer kaybederek en kötü ikinci yılını geçirmeye doğru ilerliyor, ancak bu süre zarfında yaklaşık 300 faiz artırımı ve volatilitenin arttığı bir ortamda %10'un üzerinde üç ralli yaşandı.

Güney Afrika randı dolar karşısında %0,5 değer kazanarak son altı ayın en yüksek seviyesi olan haftalık %2,8'lik kazanca ulaşırken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri günü daha iyi geçirdi. Johannesburg hisse senetleri %0,1 yükseldi.

Rus Rublesi, petrol ve doğalgaz yaptırımlarına ilişkin korkuların piyasaları tedirgin ettiği bir ortamda, ay sonu vergi döneminden aldığı destekle önceki seansta hafif bir toparlanma kaydetti.

Türk lirası dolar karşısında 18,7 ile yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyerek, Ankara'nın döviz kurunu sıkı bir şekilde kontrol etmeye yönelik politikalarını sürdürmesine rağmen bu yılki kayıplarını %40'a çıkardı.