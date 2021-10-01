Vestel'den İngiltere hamlesi

Vestel Ticaret, İngiltere'de mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel UK Limited'in tüm varlık, yükümlülük ve operasyonlarının, 1 Ekim itibarıyla, yine yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da mukim Vestel Holland B.V.'nin İngiltere'de şubesi Vestel Holland B.V. UK Branch Office'e devredileceğini duyurdu.

Vestel Ticaret'in yüzde 100 hissedarı Vestel Elektronik tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu değişiklik şirketin İngiltere'deki pazar konumunu etkilemeyecek.