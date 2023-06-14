VİOP güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 6.177,50 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 6.177,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4 altında 6.178 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

6.250 ve 6.350 puan direnç konumunda

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.100 ve 6.000 seviyelerinin destek, 6.250 ve 6.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.