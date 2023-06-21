VİOP güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 5.883,75 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 5.883,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 5.861,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.884,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesinde risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

5.800 ve 5.700 puan destek konumunda

Bankanın geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarının devam edebileceğine ilişkin yönlendirmeler ve Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl bitene kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını aktaran analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.800 ve 5.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.