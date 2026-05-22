VİOP Teminat tamamlama çağrıları 3,6 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı

Takasbank verilerine göre, BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP) 21 Mayıs 2026 tarihinde teminat tamamlama çağrısı tutarı 3 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutar, piyasada kaydedilen en yüksek günlük teminat tamamlama çağrısı seviyesi oldu. Bir önceki rekor, 9 Mart 2025 tarihinde 1 milyar 850 milyon TL ile kaydedilmişti.

CHP ile ilgili mutlak butlan kararının açıklandığı gün olan 21 Mayıs 2026'da Borsa İstanbul 100 endeksinde satışlar arttı. Endeksteki kayıpların yüzde 6 seviyesine ulaşması üzerine endeks çapında devre kesici uygulandı. BIST 100, günü yüzde 6,1 oranında düşüşle tamamladı. Bu oran, 21 Mart 2025'teki Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana görülen en sert düşüş oldu.

Teminat tamamlama çağrıları 29 Ocak 2026'daki seviyeyi aştı

Teminat tamamlama çağrılarında daha önce 29 Ocak 2026 tarihinde de bir rekor seviye kaydedilmişti. 21 Mayıs 2026'daki 3 milyar 635 milyon TL'lik çağrı tutarı, bu tarihteki seviyeyi de geride bıraktı. Vadeli işlem piyasalarında teminat tamamlama çağrıları, yatırımcıların pozisyonlarındaki kayıplar nedeniyle ek teminat yatırmak zorunda kaldığı durumlarda ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin beş yıllık CDS primi 261 baz puana yükseldi

Karar sonrasında Türkiye'nin risk göstergelerinde de yükseliş görüldü. Beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi, 20 baz puana yakın artışla 261 baz puana çıktı. Bu seviye, Türkiye'nin nisan ayındaki CDS oranlarına geri dönüş anlamına geliyor. Piyasa oyuncuları açısından değerlendirildiğinde, teminat tamamlama çağrılarındaki rekor artış ve CDS primindeki yükseliş, siyasi gelişmelerin ardından yurt içi finansal piyasalarda risk algısının belirgin şekilde arttığını gösteriyor.