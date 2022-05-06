VİOP'ta açılıştaki oynaklıklara 'tek fiyat' çözümü

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı yapılmasını planlıyor. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, VİOP'ta seans açılışında görülebilen fiyat oynaklıklarının azaltılması amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi kullanılan bir açılış seansı yapılmasının yararlı olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada yapılması planlananlar şu şekilde sıralandı:

"VİOP açılış seansında;

Tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerin açılış seansına dahil edilmesi,

Seansın; 09:20:00-09:25:00+ saatleri arasında emir toplama, 09:25:00+-09:30:00 saatleri arasında eşleştirme aşamalarından oluşması, emir toplama aşamasının 09:25:00'dan sonraki 30 saniye içerisindeki herhangi bir zamanda rastlantısal olarak sonlanması,

Normal seansta geçerli olan günlük fiyat değişim limitlerinin açılış seansında da uygulanması,

Önceki günlerde girilmiş olan tarihli (TAR) ve iptale kadar geçerli (İKG) emirlerin açılış seansına dahil edilmesi,

Sadece limit fiyatlı emirlerin girilebilmesi, "Gerçekleşmezse iptal et" geçerlilik süresi ile emir iletilememesi,

Emir toplama aşamasında anlık denge fiyatı ve denge fiyatından gerçekleşecek işlem miktarı bilgisinin yayınlanması ancak fiyat ve miktara ilişkin derinlik bilgisinin yayınlanmaması,

Emir toplama aşamasında emirlere ilişkin değişiklik ve iptal yapılabilmesi,

Esnek sözleşme oluşturulamaması ve özel işlem bildirimi yapılamaması,

Eşleştirmede tek fiyat yöntemi uygulanması,

Denge fiyatının en çok işlem miktarının gerçekleşeceği fiyat olarak belirlenmesi, en çok işlem miktarının gerçekleşeceği birden fazla fiyat bulunması halinde denge fiyatının bu fiyat seviyelerinde arta kalan miktarın en az olmasını sağlayan fiyat olarak belirlenmesi, bu koşulları sağlayan birden fazla fiyat bulunması halinde ise piyasanın yönü dikkate alınarak denge fiyatı belirlenmesi,

Eşleşmeyen emirlerin normal seansa aktarılması,

Öneri bekleniyor

Emir ve işlem bilgilerinin üye emir/işlem defterlerine ve günlük bültene yansıtılması planlanlanıyor.

Açılış seansı uygulaması ile eş zamanlı olarak, hali hazırda pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tam iş gününde 18:10, yarım iş gününde 12:40 olan seans sonu zamanlarının diğer sözleşmelerde olduğu gibi sırasıyla 18:15 ve 12:45 olarak uygulanması düşünülmektedir.

Nihai değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla VİOP açılış seansı uygulaması ve taslak seans özellikleri hakkındaki görüş ve önerilerinizin 13/05/2022 tarihine kadar viop@borsaistanbul.com e-posta adresine "VIOP Açılış Seansı" konu başlığı ile iletilmesi beklenmektedir."