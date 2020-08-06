VİOP'ta dolar/TL sözleşme sayısı artırıldı

06 Ağustos 2020

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda yarından itibaren USD/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verildi.

Mevcut durumda, aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk üç döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam altı vade ayı işlem görüyordu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinin vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık olup aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk üç döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam altı vade ayı işlem görmektedir. Altı vade ayını tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli işlem sözleşmeleri de ayrıca işleme açılmaktadır.



Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verilmiştir.



Bu çerçevede, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü’nde (Prosedür) değişiklikler yapılacaktır."