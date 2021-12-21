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VİOP'ta döviz kontratlarında fiyat limiti yüzde 80'e yükseltildi

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören dolar/TL, Euro/TL, Rus Rublesi/TL ve Çin yuanı/TL vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını bugün için yüzde 80'e çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Borsa İstanbul AŞ'nin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "VİOP'ta işlem gören dolar/TL, Euro/TL, Rus Rublesi/TL ve Çin yuanı/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için yüzde 80'e çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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