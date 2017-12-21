VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 136.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 136.800 seviyesinde dengelendi.
Dün, özellikle öğleden sonra etkisini artıran alımlarla pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,63 değer kazancıyla 136.825 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.500'ün üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam edeceğini ve 137.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA