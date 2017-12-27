VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 

27 Aralık 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 138.100 seviyesinde dengelendi.

Dün dar bant içinde yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 138.075 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının Noel tatili sonrası işleme açılacağını, böylece tatil gündemin geride bırakılacağını belirterek, buna karşın Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çok olması nedeniyle piyasalarda düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 138.500 ve 140.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 137.000 ve 136.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA