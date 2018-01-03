VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 148.200 seviyesinde dengelendi .
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 148.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 148.200 seviyesinde dengelendi.
Dün, gün boyu alış ağırlık bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,74 artışla 148.100 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 150.000 seviyesinin direnç, 146.300 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Kaynak: AA