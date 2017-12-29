VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Bugün son işlem günü olan aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 141.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 141.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 141.500 seviyesinde dengelendi. Gelecek hafta en yakın vade olarak işlem görecek olan 2018 şubat vadeli endeks kontratı ise yaklaşık yüzde 0,1 artışla 144.800 puandan işlem görüyor.
Dün, ABD ile vize sorununun çözülmesinin pozitif etkisiyle hızlı yükselen endeks kontratı, günü yüzde 2,13 artışla 141.300 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan şubat vadeli endeks kontratında 146.500 seviyesinin direnç ve 142.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA