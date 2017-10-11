VİOP'ta endeks kontratı negatif açıldı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 126.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 azalışla başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126,700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan altında 126.800 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,98 artarak 127.325 puandan kapanmıştı.
Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelecek açıklamaların ve cari işlemler açığı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.600 seviyelerinin destek, 127.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Kaynak: AA