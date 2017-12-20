VİOP'ta endeks kontratı negatifte
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 135.800 seviyesinde dengelendi
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 135.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan altında 135.800 seviyesinde dengelendi.
Dün gün içinde 137.500 puanla 15 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gören endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,49 değer kaybıyla 136.975 puandan tamamladı.
Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.500'ün üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam edeceğini ve 137.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA