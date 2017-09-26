VİOP'ta endeks kontratı pozitif başladı

26 Eylül 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde 128.200 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyun satış ağırlık bir seyir izleyen ve 126.800'e kadar gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 127.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilgili gelişmeler ve bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 126.900 ve 125.000 seviyelerinin destek, 130.000 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA