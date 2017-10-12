VİOP'ta endeks kontratı pozitif
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 129.600 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,1 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.425 puan üzerinde 129.600 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğilimini devam ettiren ve iki günde, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından oluşan kayıpların neredeyse tamamını telafi eden endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 128.175 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.000 seviyesinin direnç, 125.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA