VİOP'ta endeks kontratından güne pozitif başlangıç

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 10.407,00 puandan başladı. Analistler bugün teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.550 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 10.366,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.386,00 puana çıktı.

Bugün ekonomi gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.