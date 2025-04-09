VİOP'ta endeks kontratından yeni güne negatif başlangıç (9 Nisan 2025)

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 2,2 azalışla 10.311,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 artışla 10.545,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 1,8 azalışla 10.352,00 puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.