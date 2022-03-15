VİOP’ta fiziki teslimatlı gösterge tahviller işleme açıldı

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerini, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açtığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha iyi yönetebilmesi ve tahvil ve bono piyasalarındaki derinliğin artırılabilmesi için DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerinin işleme açıldığı belirtildi.

Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıklarının 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerinin özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine imkan vereceği belirtilerek, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna da yardımcı olacağı bildirildi.

Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmelerin, ilgili DİBS’in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacağı kaydedilen açıklamada, DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen yatırımcılara da hitap edeceği vurgulandı.