VİOP'ta piyasa yapıcılık kuralları değişiyor

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası piyasa yapıcılık kurallarında değişikliğe gidiyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikler 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası piyasa yapıcılık kurallarının değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişiklikler şu şekilde:



"Pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülüklerinin 3 grup şeklinde düzenlenmesine,



- Grup 1, Grup 2 vc Grup 3 pay vadeli işlem sözleşmelerinde gelir paylaşım oranlarının sırasıyla %10, %20 ve %50 olarak belirlenmesine,



- Mevcut Grup 1 yükümlülüklerinin yeni Grup 1 ve Grup 2, mevcut Grup 2 yükümlülüklerinin ise yeni Grup 3 pay vadeli işlem sözleşmelerinde geçerli olmasına,



Dolar/Ons ve TL/Gram altın vadeli işlem sözleşmelerinde gelir paylaşım oranının %15 olarak belirlenmesine,



Her bir piyasa yapıcıya ödenecek gelir paylaşım tutarının performans koşulunu sağlasın ya da sağlamasın tüm piyasa yapıcıların piyasada bulunma oranları ve piyasa yapıcı olmayan hesaplarla gerçekleştirdikleri işlem hacimleri dikkate alınarak günlük olarak hesaplanmasına, ilgili günde piyasada bulunma yükümlülüğünü sağlayan piyasa yapıcıların bu tutarı hak etmelerine, hak edilen tutarların aylık olarak ödenmesine,



Müşteri hesapları üzerinden yürütülecek piyasa yapıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesine,

Akşam seansında da Piyasa Yapıcılık Programı uygulanmasına,



Söz konusu değişikliklerin 04/01/2021 tarihînden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir."