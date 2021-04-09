Visa kartlarıyla 1 milyar lirayı aşkın ek temassız işlem yapıldı

Visa, bugün yaptığı açıklama ile COVID-19 ile beraber tüm Avrupa’da temassız limitlerinin yükseltilmesinin ardından geçen sürede bir milyar ek temassız işlem gerçekleştiğini duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, temassız ödeme işlem adetleri, pandemi sürecinde önemli bir büyüme trendi yakaladı. Visa’nın gerçekleştirdiği araştırmada tüketicilerin üçte ikisi (yüzde 65), pandemi sonrasında da temassız ödeme alternatifini tercih etmeye devam edeceklerini söylüyor.

Avrupa’da temassız limitini yukselten 29 ülke arasında Türkiye, limiti ilk yükselten ülke olurken, pandemi döneminde tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme beklentisi ve limitlerin de yükseltilmesi ile Türkiye’de temassız ödemeler Şubat 2021 itibarıyla bir önceki yıla göre 3 katına çıktı.

E-ticaret işlemlerinde yüzde 40 artış gerçekleşti

Visa'nın araştırmasına göre, COVID-19 kısıtlamalarından etkilenen küçük işletmelerin iş modellerini tüketici beklentilerine göre dönüştürerek temassız ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Temassızın yanı sıra Avrupa genelinde e-ticaretin yükselişi de sürüyor. 15'ten fazla Avrupa ülkesinde, 2020’nin Aralık ayında, bir önceki yıla göre e-ticaret işlemlerinde yüzde 40 veya üstü bir artış gerçekleşti.

"7 bine yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık"

Türkiye'nin pandemiyle beraber Avrupa’da temassız ödeme limitini yükselten ilk ülke olduğunu anımsatan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Avrupa çapında 1 milyar lirayı aşkın ek işlem adedinin Avrupa’da ve Türkiye’de, temassız ödemelerin tüketiciler ve işyerleri tarafından benimsendiğini gösterdiğini vurguladı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin son rakamlarına göre, 3 Şubat 2021 itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında temassız ödemelerin 3 kat artarak, aylık 204 milyon adede ulaştığını bildiren Tezel, "Yine aynı ay itibarıyla, iş yerlerinde yüz yüze yapılan ödemeler dikkate alındığında her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı. Bu dönemde biz de Visa olarak, pandemi nedeniyle nakitle temastan kaçınan tüketiciler için harekete geçtik ve perakende sektörüyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 7 bine yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık. Aynı zamanda Visa’nın, cep telefonlarını temassız POS cihazlarına dönüştüren 'Tap to Phone' teknolojisi sayesinde, KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak yenilikleri iş ortaklarımızla hayata geçirdik. Bugün paylaştığımız 1 milyar rakamı, tüketicilerin ve işyerlerinin temassız ödeme deneyimini benimsediğini gösteriyor. Temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.