Visa ve Mastercard, Libra'yı destekleyebilir

02 Ekim 2019

Wall Street Journal'ın haberine göre Visa, Mastercard ve başka önemli finansal kuruluşlar, Facebook'un piyasaya çıkarmaya hazırlandığı kriptopara Libra'ya destek vermeyi değerlendiriyorlar.



Konuya yakın kaynakların WSJ'ye verdikleri bilgiye göre, Libra'nın finansal destekçileri regülatörlerin dikkatlerini çekmek, incelemelerine konu olmak istemiyorlar ve bu nedenle verdikleri desteğin kamuoyuna açıklanması yönünde Facebook'tan gelen talepleri geri çeviriyorlar.



Libra Derneği'ın yöneticilerinin verdikleri bilgiye göre kripta para Libra'yı finansal olarak destekleyenlerin sayısı iki düzine kadar.



Bloomberg News'un haberine göre ise PayPal ve Stripe da Libra'ya desteklerini resmi olarak ilan etme konusunda kararsız olanlan arasında. Facebook, kriptopara Libra'yı bu projeyi yönetmek için kurulan Libra Derneği'ndeki ortakları ile birlikte Haziran 2020'de piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.