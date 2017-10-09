Vize krizi sonrası dolarda sert yükseliş
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, dolar 3.70 seviyesini aştı.
Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından TL, dolar karşısında sert düşüş yaşadı.
Akşam vize açıklamalarının ardından hacimsiz işlemlerde dolar/TL 3,61'den 3,67 seviyesine yükseldi.
Bu sabah ilk işlemlerde ise kur, 3.72 seviyesine ulaştı. Dolar/TL saat 06:30 itibariyle yüzde 2.8 kayıpla 3.7170 seviyesinde yer aldı.
Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.3645 seviyesinde.
ABD Büyükelçiliğinin akşam saatlerinde Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği benzer bir açıklama yaparak Türkiye'nin ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize uygulamalarının askıya alındığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık ilkesi gereği bir açıklama yapmayacak.
Yurtiçi piyasalar, küresel piyasalardan geçen hafta negatif ayrışma göstermişti. Cuma günü, euro 4.2486 ile tarihi rekor kırarken, dolar 3.63'ü geçerek son 3 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.
Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi