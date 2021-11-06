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Vodafone Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Vodafone Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından (BDDK), Vodafone Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Vodafone Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

 

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