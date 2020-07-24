Vodafone kule şirketini 2021'in başında halka açacak
Dünyanın ikinci büyük mobil şebeke işletmesicisi Vodafone, Vantage Towers adındaki kule şirketini Frankfurt borsasında 2021'in başında halka arz edecek.
Vodafone CEO'su Nick Read, Vodafone'un varlıklarından sağladığı geliri artırma stratejisi kapsamında mobil şebeke kulesi işleten şirketin kuruluşunun büyük bir adım olduğunu söyledi.
Read, "Vantage Towers, özellikle 2021'in başında planlanan halka arz ile aynı zamanda hissedarlar için daha fazla değer potansiyeli ortaya sunacaktır" dedi.
Vodafone, halka arzın ardından Vantage Towers'ın çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam etmeyi planladığını açıkladı.
Vodafone, değeri 18 milyar eurodan fazla olan Vantage Towers'ın kuruluşunu bir yıl önce duyurmuştu. Avrupa'da dokuz piyasada 68,000'den fazla mobil kulesi olan şirket Mayıs'ta faaliyetlerine başlamıştı.