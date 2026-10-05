Wall Street 7/24’e hazırlanıyor: 60’tan fazla hisse blokzincire taşınıyor

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Wall Street’te işlem saatlerini kökten değiştirebilecek tokenizasyon yarışı hızlandı. Intercontinental Exchange ile OKX’in ortak girişimi OKXICE, tokenleştirilmiş ABD hisselerinin blokzincir üzerinde kesintisiz işlem görebileceği yeni platform için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bildirimde bulundu.

60’tan fazla ABD hissesi kapsama giriyor

OKXICE Eş Başkanı Andrew Cuomo’nun açıkladığı bildirime göre yeni işlem platformunun ilk aşamasında ABD borsalarında listelenen 60’tan fazla şirketin hissesi yer alacak.

Planın hayata geçmesi durumunda klasik borsa seansıyla sınırlı olmayan bir piyasa oluşacak. Tokenleştirilmiş hisseler haftanın 7 günü 24 saat blokzincir üzerinden işlem görebilecek.

Ancak bildirim platformun faaliyete geçtiği anlamına gelmiyor. OKXICE’ın SEC’in belirlediği koşulları yerine getirmesi ve ilgili şirketlere tanınan itiraz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Hisseler kripto para olmayacak

Şirketler isterse kapıyı kapatabilecek

Yeni sistemde hissesi tokenleştirilmek istenen şirketlere de önemli bir hak tanınıyor.

Şirketten bağımsız bir üçüncü taraf tarafından tokenleştirilen hisse işlem görmeden önce, hissenin ihraççısına yazılı bildirim yapılması gerekiyor. İhraççı şirket tokenleştirilmiş hissesinin bu platformda işlem görmesine itiraz edebilecek.

SEC ayrıca işlem görecek hisse sayısına ve işlem hacmine sınırlamalar getiriyor.

Tokenleştirilmiş hissede işlem durdurulması halinde de sistem geleneksel borsadan bağımsız hareket edemeyecek. Ana borsada hisse işlemleri durdurulursa tokenleştirilmiş versiyonun işlemleri de aynı anda duracak.

ICE ve OKX ortaklığı martta başladı





Bugünkü adım, Intercontinental Exchange ile OKX arasında mart ayında kurulan stratejik ilişkinin devamı niteliğinde.

New York Borsası’nın da sahibi olan ICE, 5 Mart’ta OKX’e yatırım yapmış ve şirketin değerlemesi 25 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Taraflar aynı açıklamada ABD vadeli işlemleri, tokenleştirilmiş NYSE hisseleri ve zincir üstü piyasa altyapısı üzerinde birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

ICE ayrıca OKX yönetim kurulunda koltuk elde ederken iki şirketin ABD merkezli müşterilere yönelik ortak piyasa altyapısı geliştirmesi planlanmıştı.

Türkiye’de 40’tan fazla ürün zaten işlem görüyor

OKX, ABD’deki yeni düzenleyici girişiminden önce tokenleştirilmiş hisseleri bazı uluslararası müşterilerine açmıştı.

Şirket temmuz ayında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı pazarlarda 40’tan fazla tokenleştirilmiş ABD hissesi ve borsa yatırım fonunu 7/24 işlem sistemine dahil ettiğini açıklamıştı.

Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Amazon ve Meta gibi şirketlerin yanı sıra S&P 500 ve Nasdaq-100’ü takip eden ürünler de bu sistemde yer aldı.

Ancak mevcut uluslararası ürünlerle OKXICE’ın ABD’de kurmayı planladığı yeni yapı aynı model değil. ABD tarafındaki yeni sistem SEC’in tokenleştirilmiş menkul kıymetler için oluşturduğu düzenleyici çerçeveye dayanıyor.

Wall Street’te kapanış zili tartışmaya açılıyor

OKXICE’ın hamlesi tek başına bir kripto platformunun ürün genişletmesinden daha büyük bir değişime işaret ediyor.

Geleneksel ABD hisse piyasalarında işlemler belirli seanslarla sınırlıyken kripto piyasaları yıllardır kesintisiz çalışıyor. Tokenizasyon bu iki yapının birbirine yaklaşmasını sağlıyor.

SEC’in yeni düzenlemesi ve büyük piyasa işletmecilerinin 24 saatlik işlem modellerine yönelmesi, Wall Street’in yıllardır değişmeyen işlem saatlerinin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.

OKXICE’ın platformu gerekli koşulları tamamlayarak faaliyete geçerse, yatırımcıların şirket hisselerine erişimi klasik borsa saatlerinin dışına taşınabilecek.