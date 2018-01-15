Wall Street, Asya borsalarını rekora taşıdı

15 Ocak 2018

Asya borsaları yeni rekorlar kırmaya devam eden Wall Street'i izleyerek tarihi zirvelerine yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselerek, bir süredir test ettiği ve en son 2007 sonlarında gördüğü tarihi zirve olan 591.5 puanı aştı.

Hong Kong borsası yüzde 0.9 yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak Çin dördüncü çeyrek GSYH verisinin en az yüzde 6.7 büyüme işaret edeceğini tahmin ediyorlar.

ABD borsaları, bankaların güçlü sonuçlar açıkladığı bilanço sezonunun ilk haftasını sert yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi haftanın tamamında yüzde 2, Nasdaq yüzde 1.8, S&P 500 yüzde 1.6 prim yaptı. S&P 500 ve Nasdaq yılın ilk dokuz işlem gününün sekizinde, Dow Jones ise altısında yeni rekorlarla kapandı.

Bu arada ABD piyasalarında "Martin Luther King Günü" dolayısıyla bugün işlem yapılmayacak.

Kaynak: Reuters