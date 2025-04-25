Wall Street, güçlü bilançolarla üst üste üçüncü günü de yükselişle tamamladı

Wall Street, beklentilerin üzerinde gelen şirket kârlarının desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Hisse senetleri, art arda üçüncü işlem gününü de artıda kapatırken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine dair tutumuna rağmen güçlü bilanço sonuçlarına odaklandı.

S&P 500 endeksi dün günü yüzde 2,02 yükselişle tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 2,74 artış gösterdi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 1,23 prim yaptı. Bu yükselişte, büyük şirketlerin beklentileri aşan ilk çeyrek mali performansları etkili oldu.

Özellikle, ABD Hazine Bakanı Bessent’in Güney Kore ile yürütülen ticaret müzakerelerinde gelecek hafta bir anlaşmaya varılabileceğini belirtmesi piyasaya olumlu yansıdı. Ayrıca Japonya ile sürdürülen görüşmelerde pozitif gelişmeler yaşandığına dair haberler ve Çin hükümetinin bazı ABD ürünlerine uygulanan yüzde 125 oranındaki gümrük vergilerini kaldırmayı değerlendirdiğine dair iddialar da piyasa morallerini güçlendirdi.

Tahvil cephesinde ise 10 yıllık ABD Hazine tahvillerine olan talebin güçlü seyretmesi, getirilerin geri çekilmesine neden oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşacağı yönündeki endişeleri de bir miktar yatıştırdı.