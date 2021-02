Wall Street, sert satışların ardından yükselişe hazırlanıyor

ABD borsasının S&P 500 vadeli kontratları, Wall Street'te yaşanan sert düzeltmenin ardından baskılandı.

ABD hazine tahvil getirilerinin 1 yıllık zirveye ulaşmasıyla risk iştahı da kırılgan kaldı.

Borsa açılmadan önceki işlemlerde Shares of Apple Inc , Amazon.com Inc, Microsoft Corp ve Alphabet Inc gibi teknoloji şirketleri hafif yükseldi.

TSİ ile 1708 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.04 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.39 arttı. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.86 yükseldi.