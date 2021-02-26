Wall Street, sert satışların ardından yükselişe hazırlanıyor
S&P 500 ve Nasdaq, sert satış dalgasının ardından tekrar yükselmeye hazırlanıyor.
ABD borsasının S&P 500 vadeli kontratları, Wall Street'te yaşanan sert düzeltmenin ardından baskılandı.
ABD hazine tahvil getirilerinin 1 yıllık zirveye ulaşmasıyla risk iştahı da kırılgan kaldı.
Borsa açılmadan önceki işlemlerde Shares of Apple Inc , Amazon.com Inc, Microsoft Corp ve Alphabet Inc gibi teknoloji şirketleri hafif yükseldi.
TSİ ile 1708 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.04 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.39 arttı. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.86 yükseldi.