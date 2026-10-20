Wall Street yükseldi, Asya'da satış hızlandı: Güney Kore yüzde 3,6 ekside

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Küresel borsalar 20 Ekim Salı sabahına farklı yönlerde giriyor. ABD’de pazartesi yaşanan teknoloji odaklı yükseliş Asya’ya taşınamazken, Avrupa vadeli işlemlerindeki kayıplar yatırımcıların temkinli duruşunun sürdüğünü gösteriyor.

Asya'da en ağır satış Güney Kore'de

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde teknoloji ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde kayıplar yaşanıyor. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 3,61 gerilerken Japonya'nın Nikkei 225 endeksindeki düşüş yüzde 1,28'e ulaştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi de yüzde 0,93 değer kaybetti. Böylece Wall Street'te bir gün önce yaşanan teknoloji hisselerindeki toparlanma, Asya piyasalarında aynı karşılığı bulamadı.

Satış baskısı özellikle küresel çip üretim zincirinde önemli yer tutan şirketlerde hissediliyor. Güney Koreli SK Hynix hisseleri yüzde 3,5, Samsung Electronics yüzde 0,7 gerilerken Japonya'da Kioxia Holdings yüzde 2,4 değer kaybetti.

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentilerin son haftalarda yeniden sorgulanması, teknoloji şirketlerinin gelecekteki gelirleri ile yüksek yatırım maliyetleri arasındaki ilişkiyi piyasaların temel gündemlerinden biri haline getirdi.

Wall Street'te teknoloji hisseleri toparlandı

Asya'daki düşüşün aksine ABD borsaları 19 Ekim Pazartesi gününü teknoloji hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle ağırlıklı olarak yükselişle tamamladı.

Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,11 artışla 26.430,89 puana yükselirken S&P 500 yüzde 0,41 kazançla 7.690,73 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,07 gerileyerek 51.966,03 puana indi.

Özellikle yarı iletken ve yapay zekâ bağlantılı şirketlerde alımlar öne çıktı. Nvidia hisseleri yüzde 1,4, AMD yüzde 1,7 değer kazandı. Philadelphia Yarı İletken Endeksi de sekiz günlük düşüş serisinin ardından yüzde 1,6 yükseldi.

Ancak teknoloji hisselerindeki bu toparlanma, piyasaların genelinde güçlü bir alım eğilimi oluştuğu anlamına gelmedi. New York borsasında yükselen hisselerin sayısı gerileyenlerin gerisinde kaldı.

ABD vadelilerinde yükseliş duraksadı

ABD'de pazartesi günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde gerçekleşen yükselişin ardından 20 Ekim sabahında vadeli işlemler daha temkinli bir görünüme işaret ediyor. Aralık vadeli S&P 500 kontratı 7.733,50 puanla yataya yakın seyrederken Nasdaq 100 vadeli kontratı yüzde 0,28 gerileyerek 29.640,50 puana indi. Dow Jones Sanayi Endeksi'ne bağlı Aralık vadeli kontrat ise yüzde 0,11 yükselişle 52.240 puan civarında işlem görüyor.

Bu görünüm, Wall Street'teki toparlanmanın ardından yatırımcıların yeni alımlar konusunda seçici davrandığını gösteriyor.

Özellikle teknoloji hisselerinde son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri, gelecek günlerde açıklanacak şirket bilançolarının önemini artırıyor.

Avrupa'da vadeli endeksler ekside

Avrupa borsaları da yeni güne satış baskısının gölgesinde hazırlanıyor. Bölgenin önde gelen endekslerine bağlı vadeli kontratlarda düşüş dikkat çekiyor.

Almanya'nın DAX endeksine bağlı Aralık vadeli kontrat yüzde 0,42 kayıpla 25.311 puan seviyesinde bulunuyor. Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 6.116 puana, İngiltere'nin FTSE 100 vadeli endeksi ise yüzde 0,51 düşüşle 10.746,8 puana indi.

Avrupa piyasaları önceki işlem gününü de kayıplarla tamamlamıştı. Almanya'da DAX yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,11, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,08 değer kaybetmişti.

Fransa'daki protestoların ardından artan siyasi belirsizlikler ve yüksek enerji maliyetleri, Avrupa piyasalarında yatırımcıların risk alma isteğini sınırlayan gelişmeler arasında yer alıyor.

Petrol yeniden yükselirken gözler bilançolarda

Küresel borsalarda yön arayışı sürerken enerji fiyatları da yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 109,78 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 0,15 artışla 103,82 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve merkez bankalarının faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini canlı tutuyor.

Piyasaların önündeki diğer önemli gelişme ise büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları olacak. Meta Platforms, Tesla, Lam Research ve Texas Instruments gibi şirketlerin bilançoları, yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.

Yatırımcılar, şirketlerin yalnızca gelir ve kâr rakamlarına değil, veri merkezi yatırımlarının finansmanına, harcama planlarına ve gelecek dönem beklentilerine de odaklanacak.

Türkiye açısından bakıldığında ise küresel hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı, yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yaklaşımı bakımından önem taşıyor. Petrol fiyatlarının yüksek kalması da Türkiye'nin enerji ithalat maliyetleri ve enflasyon görünümü üzerindeki riskleri artırabilecek başlıklar arasında bulunuyor.