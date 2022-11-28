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Wall Street'i Çin çarptı

New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

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New York borsası, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Dow Jones endeksi, 73 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,21 azalarak 34.273,39 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 4.008,65 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 azalarak 11.191,65 puana geriledi.

Analistler, Çin’de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların hafta sonu ülke geneline yayılmasının, küresel piyasalarda tedarik zincirine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.