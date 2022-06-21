Wall Street'in yeni haftaya pozitif bir başlaması bekleniyor
Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan ABD hisse senedi piyasalarının yeni haftanı ilk işlem gününü pozitif bir başlangıç yapmaları bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta S&P 500 Endeksi'ndeki şirketlerin toplam piyasa değerlerinin yaklaşık 2 trilyon dolar azaldığı Wall Street'te seans açılışı yaklaşırken vadeli endeksler yüzde 1,5 civarında yukarıdalar.
Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma kapanışına göre yüzde 1,47, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,72 artıda.
Analistler, Wall Street'in Avrupa piyasalarındaki olumlu seyri takip edeceğini, yatırımcıların bir kısmının geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası gelinen seviyeleri alım fırsatı olarak göreceklerini de öngörüyorlar.
Şu sıralarda Avrupa'da FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, DAX yüzde 0,43, CAC-40 yüzde 00,98 yukarıdalar.