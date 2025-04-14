Wall Street'te yarı-iletken coşkusu! Apple, Nvidia ve Dell’de 'muafiyet' rallisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın teknoloji ürünlerine uygulanan tarifelerde geçici muafiyet açıklaması, ABD borsalarında pozitif bir başlangıca yol açtı. Apple, Nvidia ve Dell gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri vadeli işlemlerde önemli yükseliş kaydetti.

Trump’ın açıklamaları doğrultusunda, akıllı telefonlar dahil bazı elektronik ürünlerin tarifelerden muaf tutulacağı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Apple hisseleri vadeli işlemlerde yüzde 5'in üzerine çıktı.

Yarı iletken sektöründeki hareketlilik de dikkat çekti. Nvidia hisseleri yüzde 3, AMD yüzde 4 ve Super Micro Computer yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Sektör genelinde tarifelerin etkisinin azalması, yatırımcılara moral verdi.

Dell Technologies hisseleri ise Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen teknolojik ürünlere yönelik tarifelerin geçici olarak geri çekileceğini duyurmasıyla birlikte yüzde 6’ya yakın değer kazandı.

Vadeli işlemlerde borsa endeksleri yukarı yönlü

Teknoloji hisselerindeki bu toparlanma, borsa endekslerinin de yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Haftanın ilk işlem günü öncesinde:

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,37 yükseldi.

Nasdaq vadelileri yüzde 1,68 artış kaydetti.

Dow Jones vadeli işlemleri ise yüzde 0,87 yukarıda seyretti.

Trump’ın açıklamasının piyasa üzerindeki etkilerinin haftanın devamında nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Özellikle ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair olası yeni hamleler, teknoloji hisselerinde yön belirleyici olmaya devam edecek.