Wall Street'teki rekor sonrası ABD'de vadeliler yükselişe devam ediyor

Dün Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi'nin tarihinde ilk kez 30 bin puanın üzerinde kapanması sonrasında ABD vadeli endekslerinde bu sabah da bir yükseliş yaşanıyor.



ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'in geçiş yönetiminin resmi olarak görevine başlaması ve Genel Hizmetler İdaresi'nin Biden'in ekibine federal fonlara erişim yetkisi vermesi dün Wall Street'teki yukarı harekette önemli bir etkin oldu.



Wall Street'de Dow Jones Sanayi Endeksi dün yüzde 1,54, 454 puan, yükselirken S&P 500'de artış yüzde 1,62, Nasdaq 100'de ise yüzde 1,46 olarak gerçekleşti.



Bu sabah vadeli endekslerde ise Dow Jones Sanayi Endeksi 58 puan, yüzde 0,19, S&P 500 9,25 puan, yüzde 0,25 ve Nasdaq 100 55 puan, yüzde 0,46 artıdalar.