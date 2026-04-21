Wall Street'ten yeni hedefler: S&P 500 beklentileri yükseldi

Küresel piyasalarda önde gelen yatırım bankaları, ABD borsalarına yönelik beklentilerini güncellemeye devam ediyor.

JPMorgan, teknoloji ve yapay zeka sektörlerine ilişkin daha güçlü öngörülerin etkisiyle S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan hedef yükseltti

Banka, daha önce 7.200 olarak açıkladığı S&P 500 hedefini 7.600 seviyesine çıkardı. Revizyonda, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanındaki büyüme beklentilerinin etkili olduğu belirtildi.

En yüksek tahmin Morgan Stanley'den

Wall Street'in büyük bankaları arasında en yüksek tahmin ise Morgan Stanley'den geldi. Banka, S&P 500 endeksinin 2026 yılında yaklaşık 7.800 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Goldman Sachs ise daha temkinli bir iyimserlikle hedefini yaklaşık 7.600 seviyesinde açıklamıştı.

Bank of America'dan "yeni dönem" vurgusu

Bank of America stratejistleri ise yayımladıkları son raporda piyasalarda yeni bir döneme girildiğine işaret etti. Ekip, artan şirket kârlarına karşın değerlemelerin gerilediği bir yapının öne çıktığını ifade etti.

Hisse senedi stratejisti Savita Subramanian liderliğindeki ekip, notlarında "daha yüksek hisse başına kar, daha düşük fiyat/kazanç oranı yılının resmen başladığını" belirtti. Banka, yıl sonu için S&P 500 hedefini 7.100 seviyesinde sabit tuttu.