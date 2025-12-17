Warner Bros Discovery, Paramount'ın 108 milyar dolarlık teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Warner Bros Discovery (WBD), Paramount tarafından sunulan 108 milyar dolarlık düşmanca satın alma teklifinin reddedilmesini hissedarlarına tavsiye etmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklar, WBD yönetiminin, Paramount’un ana finansal destekçisi olarak görülen Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’ın anlaşmaya yönelik net bir finansman taahhüdü vermemesini önemli bir belirsizlik unsuru olarak değerlendirdiğini aktardı.

"Netflix anlaşmasına kıyasla yetersiz"

David Ellison liderliğindeki Paramount, geçtiğimiz hafta Netflix’e karşı yürütülen açık artırmayı kaybetmesinin ardından WBD hissedarlarına doğrudan başvurarak hisse başına 30 dolar nakit içeren teklif sundu. WBD’nin ilgili başvurusunda, Paramount teklifinin değerleme, finansman yapısı ve sözleşme koşulları açısından bu ay başında varılan Netflix anlaşmasına kıyasla yetersiz olduğu savunulacak.

Öte yandan, Paramount teklifine destek veren Jared Kushner’ın yatırım şirketi Affinity Partners, salı günü süreçten çekildiğini duyurdu. Şirket, yatırım koşullarının ekim ayından bu yana önemli ölçüde değiştiğini bildirdi.

WBD yönetimiyle görüşen yatırımcılar, şirketin mevcut durumda Netflix’in teklifine güvendiğini, ancak finansman endişelerinin giderilmesi ve daha yüksek bir bedel sunulması halinde yeni bir Paramount teklifine kapıyı tamamen kapatmadığını ifade etti. Paramount ise WBD yönetimini son teklife yeterince yanıt vermemekle eleştirerek, teklifin "nihai" olmadığını ve daha yüksek bir bedelin gündeme gelebileceğini belirtti.

Netflix’in teklifi neydi?

Netflix’in teklifi, WBD’nin stüdyo ve dijital yayın varlıklarını yaklaşık 83 milyar dolar değerlerken, hisse başına 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar hisse içeriyor. Teklif, CNN dahil olmak üzere şirketin televizyon varlıklarını kapsamıyor. David Ellison ise Netflix anlaşmasının daha kapsamlı düzenleyici incelemelere tabi olabileceğini ve bu nedenle kapanma riskinin daha yüksek olduğunu savundu.