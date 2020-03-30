WFE: Açığa satış yasaklarının faydası olmadı

30 Mart 2020

Deniz KILINÇ

Dünya Borsalar Federasyonu'ndan (WFE) yapılan açıklamada, merkez bankalarının borsalardaki olası dalgalanmalar için devre kesici gibi önlemleri olduğu, açığa satış yasaklarının ise bu duruma olumlu veya olumsuz etki etmediği belirtildi.

“Düşen fiyatlar şirketlerin gelecekte daha az kâr edilebilir olacağına işaret ediyor,” denilen açıklamada, kötü seyreden bir piyasada bile uzun pozisyonlara kıyasla açığa satışların piyasa faaliyetlerinin oldukça küçük bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekildi. Koronavirüs endişelerinin artmasıyla aralarında İspanya, İtalya, Fransa ve Belçika’nın aramında olduğu bazı Avrupa ülkeleri açığa satışları yasaklamıştı. İngiltere açığa satışların piyasa faaliyetlerini etkileyen bir kanıtın bulunamaması sebebiyle yasağı uygulamamış, ABD de yasağa karşı çıkanlar arasında yer almıştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya da açığa satışların yasaklanması için baskı altında yer alırken, WFE Başkanı Nandini Sukumar, “Açığa satış yasakları fiyatları etkileyerek belirsizliği artırıyor” dedi.