WGC: Merkez bankaları Kasım ayında altın sattı

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan rapora göre merkez bankaları Kasım ayında aldıklarından daha fazla altın satışı yaptılar.

2020 yılının başından bu yana ilk kez bir ayda merkez bankaları nette altın satıcısı oldular.



WGC verilerine göre Kasım ayında resmi global rezervler 6,5 ton azaldı. Kasım ayında toplam 16 ton altın satın alınırken, 23,3 ton satış yapıldı.

Kasım ayında Özbekistan 8,4 ton, Katar 3,1 ton, Hindistan 2,8 ton ve Kazakistan 1,7 ton altın satın alırken, Türkiye ise altın satışında başı çekti. 23,3 ton altın satışının 20,9 tonu Türkiye tarafından yapılırken, Mogolistan da 2,4 ton altın sattı.