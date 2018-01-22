Williams: 3 faiz artırımı iyi bir başlangıç noktası

22 Ocak 2018

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz artırımlarını kademeli bir hızla 2018'de devam ettirmesi gerektiğini, son vergi indirimleri ve diğer adımların bu yıl ekonomik büyümeyi artırmasını beklediğini söyledi.

Körfez Bölgesi Konseyi Ekonomik Enstitüsü'nde konuşan Williams, "Şu anda benim temel senaryoma göre 2018 için 3 faiz artırımı iyi bir başlangıç noktası gibi görünüyor. Artırımlar biraz daha hızlı olabilir ancak stratejide oyunu değiştirecek türde bir kayma beklemiyorum" dedi.

Williams konuşmasında, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,25-2,5 büyümesini ve bu büyümenin işsizlik oranını 2018 sonunda yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye çekmesini beklediklerini ifade etti.

Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine ise gelecek 2 yılda ulaşmasını beklediğini vurguladı.