Williams: Kademeli sıkılaştırma devam eder

20 Kasım 2018

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en etkili politika yapıcılarından biri olan New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomik genişlemesini güçlendirmek için gelecek ay yapılacak toplantıda kademeli faiz artırım döngüsüne devam edilmesini beklediğini söyledi.

Williams, "Bir sonraki FOMC para politikası toplantısında ne yapacağız, yapabileceğimizin en iyisini yapacağız -faiz oranlarını daha bir normal seviyeye getirmek için para politikasının kademeli bir yolunu bulacağız" dedi. Williams "(Faiz) Oranlar hala çok düşük. (Faizleri) artırdık ama hala çok düşük seviyede. Bu genişlemenin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters