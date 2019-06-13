Workup’tan 11 mezun daha

13 Haziran 2019

İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ve girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarını bir araya getiren Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 11 girişim (Alivex, Devfolio, Givin, Gmply, Grabono, Juphy, OtoParlat, Pcichecklist, Securezi, Sertifier, Tolkido), yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtarak, neler yaptıklarını ve nasıl bir yol haritası izlediklerini aktardılar.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 8 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile bir araya gelindi. 4. dönem ile birlikte toplamda 40 girişimin mezun olduğu Programdan daha önce mezun olan 29 girişimden 26’sı faaliyetine devam ediyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birçok girişime destek olduk

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bankanın girdiği işlerin en temel karakteristiğinin uzun solukluluk olduğunu vurgulayarak, “Programın 4. dönem mezunlarını vermesi, bizim bu yöndeki yaklaşımımızın güzel bir yansıması” dedi.

Kolektif House’da 2016’dan bu yana yer aldıklarını ve buradaki tek banka olduklarını belirten Bali, 2017’de başlattıkları Workup Girişimcilik Programı ile günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcilere destek olduklarını ve iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Workup ile girişimlerin müşteri dünyasına erişimlerine ve kendilerini tanıtmalarına da yardımcı olduklarının altını çizen Bali, program kapsamında ilk etapta girişimcileri İş Bankası’nın ve iştiraklerinin müşteri ağı ile buluşturduklarını, girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmalarına destek olduklarını vurguladı.

Kavramlar ve kullanılış yerleri değişse bile İş Bankası’nın genetiğinde daima girişimciliğin var olduğuna işaret eden Bali, “1924’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Cumhuriyetten bir yıl sonra sadece bir banka olarak değil, hem finansal hem finans dışı alanlarda girişimcilik yapmak üzere kurulan İş Bankası; 1930’lardan itibaren filmcilikten kömür, şeker, tekstil ve dokumaya kadar çeşitli sektörlerde pek çok girişimin hayata geçirilmesine katkı sağlayan bir kurum olmuştur” diye konuştu.

“Türkiye hızlı büyüme ihtiyacı içinde olan bir ülke” diyen Bali, şöyle devam etti: “Çünkü genç, dinamik bir nüfusu var. Son 10 yılda 7 milyonun üzerinde iş yaratmasına rağmen, ondan daha fazla işgücüne katılım olduğu için işsizliği aşağıya çekemedi. Hızlı büyüme ihtiyacınız var ama kaynağınız yoksa ne yapıyorsunuz? Kaynağı dışardan alıp, bulduğunuz müddetçe bisikleti hızlı götürmeye çalışıyorsunuz. Kaynak ne zaman şu veya bu nedenle daralmaya başlarsa, yavaşlıyor ve bisiklette dengede durmak giderek güçleşiyor. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Bir taraftan tasarrufları artıracağız ama en önemlisi, kullandığımız kaynağın maliyetinden daha yüksek getiri elde ettiğimiz alanlarda fikir geliştirip, iş geliştirip büyümeliyiz. Bu da katma değerli üretim demektir. Bunun kaynağı da girişimciliği destekleyen bu tür inisiyatiflerdir.”

Maxis Girişim Sermayesi Fonu’ndan ilk yatırım Kolay İK’ya

Adnan Bali, İş Bankası Grubu bünyesinde kurdukları Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi çatısı altında oluşturulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na Banka olarak 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiklerini anımsatarak, kurulan fon ile Mayıs ayında 500 bin dolar büyüklüğündeki ilk yatırımı, Türkiye’nin bulut tabanlı öncü insan kaynakları yönetimi platformu Kolay İK’ya yaptıklarını ifade etti. Bali, “Böylece girişimciliğe sağladığımız sürekli desteğe yepyeni bir halka daha eklemiş olduk. Bundan sonra da sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayacak ve ölçeklenmelerinde pay sahibi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Workup 4. dönem mezunları

Alivex

Dış mekân spor aktiviteleri düzenleyen organizatörler ile katılımcıları bir araya getiren bir platform.

alivex.com

Devfolio

Yazılım geliştiricilerinin kendi portföy web sitelerini oluşturmalarını sağlayan bir SaaS girişimi.

devfolio.me

Givin

Şirketlerin ve bireylerin ürün ve hizmetlerini mobil uygulama üzerinden seçtikleri sivil toplum kuruluşu için bağışa dönüştürmelerini sağlayan bir mobil uygulama.

givin.co

Gmply

Eğitim şirketleri ve bağımsız eğitmenlerin interaktif eğitim videolarını hazırlayabilmelerini sağlayan video platformu.

gmply.com

Grabono

İşletmeler ve müşterileri arasındaki bağlılığı uçtan uca sağlayan mobil uygulama.

grabono.com

Juphy

Şirketlerin, tüm dijital iletişim kanallarına gelen müşteri mesajlarını tek platformda yönetmelerini sağlayan SaaS girişimi.

juphy.com

Otoparlat

Uygulama üzerinden sipariş alarak araçları bulunduğu yerde su kullanmadan temizleyen girişim.

otoparlat.com

Pcichecklist

Kredi kartı verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini çevrimiçi gerçekleştiren platform.

pcichecklist.com

Securezi

Geliştirdiği yeni nesil IoT cihazlarıyla geleneksel güvenlik sistemi konseptini tak-çalıştır hale getiren, bu sayede kameralı alarm ve akıllı izleme hizmeti sunan girişim.

securezi.com

Sertifier

Eğitimlerden sonra dağıtılan basılı sertifikaları akıllı sertifika adıyla dijital ortamda üreten, doğrulayan ve depolayan, entegre edilebilir web uygulaması.

sertifier.com

Tolkido

Otizmli çocukların yaşam alanlarında bulunan nesneleri ebeveynlerinin sesi ile seslendiren, kişiselleştirilebilir eğitim materyali.

tolkido.com