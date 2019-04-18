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Yabancı 153.4 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı yatırımcı geçen hafta 131.8 milyon dolarlık DİBS sattı, 153.4 milyon dolar hisse aldı.

Yabancı 153.4 milyon dolarlık hisse aldı
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Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 12 Nisan haftasında 131.8 milyon dolar azalarak art arda üçüncü haftada da düşüş kaydetti.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise art arda iki hafta azaldıktan sonra aynı dönemde 153.4 milyon dolar arttı.

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Kaynak: Reuters

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