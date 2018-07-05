Yabancı, 160 milyon dolarlık hisse sattı

05 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Haziran haftasında net 179,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 83,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 25,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 921,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 36 milyar 121,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 21 milyar 695,5 milyon dolardan 22 milyar 403 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 25,3 milyon dolarlık alışla 756,3 milyon dolardan 781,6 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA